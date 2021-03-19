На 19 березня заплановане жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу другого за важливістю єврокубкового турніру - Ліги Європи.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи.
Ліга Європи: де дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу
У прямому ефірі жеребкування Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1".
Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Початок церемонії жеребкування - о 14.00.
Жеребкування Ліги Європи: що потрібно знати
- У чвертьфіналі зіграють "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обидві - Англія), "Вільярреал", "Гранада "(обидві - Іспанія), "Рома" (Італія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Аякс" (Нідерланди), "Славія" (Чехія).
В ході жеребкування команди дізнаються своїх суперників по чвертьфіналу, а також стане відома турнірна сітка плей-офф аж до фіналу і буде визначений номінальний господар фіналу.
При жеребкуванні не буде сіяних або несіяних команд, а представники однієї країни зможуть зустрітися один з одним.
- Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.
- "Динамо" та "Шахтар" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу.
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