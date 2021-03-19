Ліга Європи: де і коли дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу

Боротьбу за трофей продовжать "Манчестер Юнайтед", "Рома" і ще шість клубів.

На 19 березня заплановане жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу другого за важливістю єврокубкового турніру - Ліги Європи. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи. Ліга Європи: де дивитися жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу У прямому ефірі жеребкування Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1". Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO. Початок церемонії жеребкування - о 14.00. Жеребкування Ліги Європи: що потрібно знати У чвертьфіналі зіграють "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (обидві - Англія), "Вільярреал", "Гранада "(обидві - Іспанія), "Рома" (Італія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Аякс" (Нідерланди), "Славія" (Чехія).

В ході жеребкування команди дізнаються своїх суперників по чвертьфіналу, а також стане відома турнірна сітка плей-офф аж до фіналу і буде визначений номінальний господар фіналу.

При жеребкуванні не буде сіяних або несіяних команд, а представники однієї країни зможуть зустрітися один з одним.

Матчі 1/4 фіналу пройдуть 8 і 15 квітня, а півфінали - 29 квітня і 6 травня.

"Динамо" та "Шахтар" покинули Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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