Подружжя демонструє гарний приклад гумору у шлюбі.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко став об'єктом жартів своєї дружини та за сумісництвом телеведучої Влади Седан.

Півзахисник "Ман Сіті" виставив у свій профіль Instagram нове фото з закликом до аудиторії придумати цікавий підпис.

Седан не змусила себе чекати і блискуче "підколола" свого чоловіка.

"Коли дали пограти в центрі...а потім зрозумів, що ти в квадраті", - написала Влада з натяком, що Зінченку не довіряють в клубі грати у півзахисті, а лише ганяють в центрі квадрата на тренуваннях немов песика.

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"Здоровий глузд", - поставила крапку в суперечці Седан.

Нагадаємо, що влітку 2020 пара зіграла весілля.

Зінченко і Седан: як створювалася сім'я

Про роман Зінченка і Седан стало відомо в червні 2019, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.

Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

Урочиста подія пройшла в Києві, про що раніше повідомила сама наречена.

Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп з весілля.

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Автор: Будрін Артем