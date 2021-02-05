Футболіст збірної України Олександр Зінченко став об'єктом жартів своєї дружини та за сумісництвом телеведучої Влади Седан.
Півзахисник "Ман Сіті" виставив у свій профіль Instagram нове фото з закликом до аудиторії придумати цікавий підпис.
Седан не змусила себе чекати і блискуче "підколола" свого чоловіка.
"Коли дали пограти в центрі...а потім зрозумів, що ти в квадраті", - написала Влада з натяком, що Зінченку не довіряють в клубі грати у півзахисті, а лише ганяють в центрі квадрата на тренуваннях немов песика.
Саша парирував дружині: "Хто підказав?".
"Здоровий глузд", - поставила крапку в суперечці Седан.
Нагадаємо, що влітку 2020 пара зіграла весілля.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Зінченка і Седан стало відомо в червні 2019, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві, про що раніше повідомила сама наречена.
- Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп з весілля.
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