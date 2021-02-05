Олександр Зінченко і Влада Седан / фото facebook Юрія Сапронова

Футболіст збірної України Олександр Зінченко став об'єктом жартів своєї дружини та за сумісництвом телеведучої Влади Седан.

Півзахисник "Ман Сіті" виставив у свій профіль Instagram нове фото з закликом до аудиторії придумати цікавий підпис. 

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Седан не змусила себе чекати і блискуче "підколола" свого чоловіка.

"Коли дали пограти в центрі...а потім зрозумів, що ти в квадраті", - написала Влада з натяком, що Зінченку не довіряють в клубі грати у півзахисті, а лише ганяють в центрі квадрата на тренуваннях немов песика. 

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"Здоровий глузд", - поставила крапку в суперечці Седан. 

Нагадаємо, що влітку 2020 пара зіграла весілля. 

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Автор: Будрін Артем