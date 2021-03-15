У Хосепа Гвардіоли радикально інший погляд на ситуацію, на відміну від українця.

Головний наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола не погодився з українським хавбеком "містян" Олександром Зінченком. Видатний тренер геть не поділяє думок 24-річного футболіста, який необачно висловився що "МанСіті" до снаги завоювати одразу чотири титули в цьому сезоні.

Гвардіола поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха, який відбудеться 16 березня.

Слова тренера наводить офіційний сайт УЄФА.

"Зінченко сказав, що ми можемо виграти всі трофеї за сезон? Я буду старшим за Алекса. У мене більше досвіду, і я з ним не згоден. Він повинен думати тільки про те, щоб добре зіграти проти "Боруссії" і вийти до чвертьфіналу. Це єдиний можливий шлях. Ще ніхто не завершував сезон з чотирма трофеями. І я вважаю, що такого ніколи не трапиться", - категоричний у своєму переконанні Пеп.

Читайте такожТрохи магії від українця: Манчестер Сіті показав трюк Зінченка на тренуванні (відео)

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 18 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

Контракт українського футболіста з "містянами" чинний до 2024 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем