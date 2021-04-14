Шведський нападник володіє часткою в букмекерській компанії.

Нападник "Мілана" і збірної Швеції Златан Ібрагімович може бути дискваліфікований на три роки через порушення правил ФІФА та УЄФА.

Про це повідомляє aftonbladet.se.

Справа в тому, що з 2018 року Ібрагімович володіє 10-відсотковою часткою в букмекерській компанії Bethard. Він придбав права через фірму Unknown AB, яка повністю належить йому.

У Bethard підтверджують, що 39-річний Ібрагімович досі володіє часткою в компанії.

Згідно з регламентом ФІФА та УЄФА, футболісти не можуть виступати в матчах під їх егідою, якщо мають інтереси в букмекерських конторах.

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Так, в Bethard регулярно можна робити ставки на матчі Серії А, в якій грає Ібрагімович, а також можна було поставити на недавні поєдинки збірної Швеції проти Грузії і Косово.

Раніше конфлікт інтересів не виникав, так як до початку 2020 року Ібрагімович виступав в США, а кар'єру в збірній відновив тільки в цьому році.

Зіркового форварда можуть оштрафувати на суму до 100 тисяч євро, а також відсторонити від будь-якої футбольної діяльності на термін до трьох років.

У ФІФА та УЄФА коментувати ситуацію відмовилися.

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані" і повернення в збірну

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У поточному сезоні на його рахунку 15 голів у 17 матчах Серії А, а також 1 гол у 6 матчах Ліги Європи та 1 гол у двох матчах Кубка Італії.

У цьому сезоні Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

У березні форвард повернувся до збірної Швеції після п'ятирічної паузи - в матчах кваліфікації ЧС-2022 проти Грузії і Косово він відзначився гольовими пасами.

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Автор: Антон Дудар