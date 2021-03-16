Златан Ібрагімович повернеться до збірної після п'ятирічної паузи.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович офіційно отримав виклик до збірної Швеції на березневі матчі.

Про це повідомляється на офіційній сторінці шведської збірної в Twitter.

Читайте такожЗірка футболу Ібрагімович заспівав разом з відомим тренером на фестивалі в Сан-Ремо (відео)39-річний Ібрагімович отримав виклик до національної команди вперше з 2016 року - після Євро-2016 він оголошував про завершення кар'єри у збірній.

Сам Ібрагімович у звичному для себе стилі прокоментував повернення до збірної.

"Повернення Бога", - написав він у Instagram.

У березні збірній Швеції належить зіграти проти Грузії і Косово у відборі на ЧС-2022, а також провести товариський матч з Естонією.

Златан Ібрагімович: кар'єра у збірній Швеції

Ібрагімович раніше виступав за збірну Швеції з 2001 по 2016 роки.

Він є найкращим бомбардиром в історії шведської збірної - 62 голи в 116 матчах.

Найкращим голом у своїй кар'єрі Ібрагімович називав м'яч, забитий у футболці збірної Швеції.

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Автор: Антон Дудар