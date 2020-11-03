У третьому турі групового етапу бронзовий призер УПЛ зіграє з греками.

5 листопада луганська "Зоря" в 3-му турі групового етапу Ліги Європи прийматиме грецький АЕК.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря - АЕК.

Букмекери не змогли визначити явного фаворита поєдинку.

Коефіцієнт на перемогу "Зорі" становить 2,84, на нічию - 3,30. На гостьову перемогу греків можна поставити з коефіцієнтом 2,60.

На те, що "Зоря" зможе не програти на своєму полі, можна поставити з коефіцієнтом 1,53, а на те, що АЕК уникне поразки - 1,45.

"Зоря" - АЕК: перед матчем

Поєдинок третього туру ЛЄ пройде на запорізькому стадіоні "Славутич-Арена" за порожніх трибун. Початок - о 22.00.

Гру "Зоря" - АЕК судитиме шотландець Вільям Коллам.

У стартовому турі групи G "Зоря" зазнала поразки в грі з "Лестером" з рахунком 0:3, а у другій грі луганчани на своєму полі поступилися "Бразі" - 1:2.

АЕК також стартував у групі з двох поразок - від "Браги" (0:3) і "Лестера" (1:2).

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Автор: Данило Слесь