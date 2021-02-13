Претенденти на бронзу зіграли результативний матч.

Луганська "Зоря" перемогла чернігівську "Десну" в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), який відкрив "весняну" частину сезону.

Підопічні Віктора Скрипника на "Славутич-Арені" в Запоріжжі здобули 3 залікові пункти у скарбничку.

Жахливі погодні умови ускладнили гравцям життя. Через засніжене поле помилки припустився воротар "Десни" Євген Паст у дебюті гри. Екс-голкіпер "Чорноморця" подарував м'яч півзахиснику "Зорі" Алах'яру Саядманешу - іранець прострілив на Олександра Гладкого, а той закотив м'яча у порожні ворота.

"Десна" швидко відновила паритет. Після удару в поперечину від захисника збірної України Юхима Коноплі, вправно встиг на добивання Андрій Тотовицький.

На 61-й хвилині Гладкий забив ударом головою переможний гол. Цей день став особливим для нападника. Екс-форвард "Шахтаря" та "Динамо" забив свій 90-й гол в УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга. 14-й тур.

"Зоря" – "Десна" - 2:1

Голи: Гладкий, 18, 61 - Тотовицький, 21

"Зоря": Васіль, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс (Жуніньо, 46), Іванісеня, Кочергін, Назарин, Хомченовський (Шахаб, 59), Аллахьяр, Гладкий (Казаков, 90+5).

"Десна": Паст, Конопля (Гітченко, 78), Тамм, Імереков (Арвеладзе, 86), Мостовий (Дегтярьов, 78), Калітвінцев, Огіря, Білошевський (Домбровський, 66), Гуцуляк (Картушов, 66), Тотовицький, Будківський.

Відео голів від УНІАН

Українська Прем'єр-ліга: положення команд

Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 30 очок і на одне очко випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очки). Тепер з ними зрівнялася і "Зоря", набравши теж 23 очки, але маючи ще гру в запасі.

У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок.

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Автор: Будрін Артем