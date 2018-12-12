Верняєв удесяте отримав нагороду найкращого спортсмена місяця в Україні

За кількістю призів він наздогнав рекордсменку Ольгу Харлан.

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв визнаний найкращим спортсменом України за підсумками листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Для Верняєва це звання стало вже 10-м в кар'єрі, стільки ж має лише одна спортсменка року – Ольга Харлан. З цього приводу для Верняєва була зроблена спеціальна статуетка, повідомив президент НОК Сергій Бубка.

«Сьогодні у нас особливе нагородження, адже воно є для Олега Верняєва ювілейним - десятим. За кількістю високих визнань НОК він тепер стоїть врівень з нашою олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан. Спеціально з нагоди десятої статуетки Олега ми розробили ексклюзивний дизайн призу - на ньому зображені 10 нагород найкращого спортсмена місяця з датою їхнього отримання, а також емблеми всіх гімнастичних дисциплін (вправ) у чоловічій гімнастики - на добру згадку», - зазначив Сергій Бубка.

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Сам Верняєв висловив упевненість, що це не остання нагорода від НОК і для нього, і для Харлан.

«Дійсно, мені дуже і дуже приємно. Радий наздогнати Олю. У нас з нею завжди здорова конкуренція в цих голосуваннях. Бажаю їй успіхів, ми ще поборемося з нею за нові перемоги в цій номінації».

Нагадаємо, що найращим тренером листопада в Україні став наставник Верняєва - Геннадій Сартинський.

У листопаді на етапі Кубка світу в Котбусі Олег Верняєв завоював золото у своїх коронних вправах на брусах.

Крім того, українець завоював бронзу в німецькій Бундеслізі, перемігши у малому фіналі команду Ігоря Радівілова.