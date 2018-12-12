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Верняєв удесяте отримав нагороду найкращого спортсмена місяця в Україні

16:08, 12 грудня 2018
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Олег Верняєв отримав 10-ту нагороду НОК України найкращому спортсмену місяця / НОК України

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Для Верняєва це звання стало вже 10-м в кар'єрі, стільки ж має лише одна спортсменка року – Ольга Харлан. З цього приводу для Верняєва була зроблена спеціальна статуетка, повідомив президент НОК Сергій Бубка.

НОК України

«Сьогодні у нас особливе нагородження, адже воно є для Олега Верняєва ювілейним - десятим. За кількістю високих визнань НОК він тепер стоїть врівень з нашою олімпійською чемпіонкою з фехтування Ольгою Харлан. Спеціально з нагоди десятої статуетки Олега ми розробили ексклюзивний дизайн призу - на ньому зображені 10 нагород найкращого спортсмена місяця з датою їхнього отримання, а також емблеми всіх гімнастичних дисциплін (вправ) у чоловічій гімнастики - на добру згадку», - зазначив Сергій Бубка.

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Сам Верняєв висловив упевненість, що це не остання нагорода від НОК і для нього, і для Харлан.

«Дійсно, мені дуже і дуже приємно. Радий наздогнати Олю. У нас з нею завжди здорова конкуренція в цих голосуваннях. Бажаю їй успіхів, ми ще поборемося з нею за нові перемоги в цій номінації».

Нагадаємо, що найращим тренером листопада в Україні став наставник Верняєва - Геннадій Сартинський.

У листопаді на етапі Кубка світу в Котбусі Олег Верняєв завоював золото у своїх коронних вправах на брусах.

Крім того, українець завоював бронзу в німецькій Бундеслізі, перемігши у малому фіналі команду Ігоря Радівілова.

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Теги: #Олег Верняєв#НОК України