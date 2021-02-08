Фізіологічні потреби можуть заскочити зненацька.

Курйозний випадок стався під час першого ігрового дня на Australian Open - 2021 у п'ятисетовому двобої між канадцем Денисом Шаповаловим та італійцем Яніком Сіннером. Канадець переміг, проте через напругу захотів до туалету під час гейму. Втім, суддя не дозволив це зробити.

Діалог потрапив в прямий ефір. Спочатку Шаповалов попросив відпустити його в підтрибунне приміщення до вбиральні, але рефері на вежі відмовив йому, мотивуючи це правилами регламенту. Після цього канадець обурився й висунув ультиматум.

"Що означає - не можна? Ви мене знімете? Я пісяти хочу. Я обпісяюсь", - заявив Шаповалов.

Суддя вдруге розказав правила й аргументував, що це не його особисте рішення, а регламент: тенісисту не можна узяти туалетну перерву, оскільки вже брав медичний тайм-аут.

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Після цього Шаповалов заявив, що піде справляти потреби в тунель.

"Тоді я піду в тунель, це зіпсує матч".

Арбітр закликав його взяти туалетну перерву під час переходу. Шаповалов продовжив шантажувати й заявив, що надзюрить у пляшку.

"Я в пляшку надзюрю. Поки він прийде, я б вже збігав. Ви тепер не дозволяєте гравцям дзюрити? Я не розумію правило. Це тупо".

Поєдинок продовжився без паузи. Згодом між першим і другим геймами п'ятого сету Шаповалов попив з двох пляшок і продовжив грати. Тільки після третього гейму Денис використав свою можливість піти на туалетну перерву й покинув корт.

Відео від Eurosport.

Australian Open-2021: головне

Турнір проходить у місті Мельбурн з 8 по 21 січня 2021 року.

Загальний призовий фонд складає 80 мільйонів доларів США.

Чинний володар трофею серед чоловіків серб Новак Джокович (№1 ATP). Серед жінок мусить захистити статус чемпіонки австралійка Ешлі Барті (№1 WTA), якій допомагатимуть рідні вболівальники. Рекордсмен за кількістю перемог на цьому турнірі Роджер Федерер (№5 ATP) на ці змагання не приїхав.

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Автор: Будрін Артем