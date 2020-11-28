Збірна України з художньої гімнастики в третій день чемпіонату Європи здобула два золота і два срібла.
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Про це повідомила Федерація художньої гімнастики України в Facebook.
Українки здобули перемогу у вправі з п'ятьма м'ячами, набравши 35,350 бала. Друге місце - в Ізраїля (34,450), третє - в Естонії (32,800).
У вправі з трьома обручами та двома парами булав українські гімнастки набрали 31,150 бала і посіли друге місце, поступившись Туреччині (31,150). Третє місце дісталося Азербайджану (30,650).
Ще дві медалі завоювали юніорки. Перше місце у вправах з м'ячем - у Поліни Карікі, а срібло у вправі зі стрічкою - у Карини Сидорак.
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