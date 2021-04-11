Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою / кадр з трансляції

Збірна України з важкої атлетики виграла медальний залік на чемпіонаті Європи, який завершився в Москві.

Українці стали найкращими як за загальною кількістю медалей, так і за "великими" медалями - за суму двоборства.

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Загалом Україна завоювала 17 медалей (10 золотих, 3 срібних і 4 бронзові) і випередила Болгарію і Грузію, у яких по 8 золотих нагород.

У заліку медалей за суму двоборства збірна України, взявши 6 нагород (4 золота, 1 срібло і 1 бронзу) в трійці найкращих випередила Болгарію (3-3-1) і Вірменію (2-2-4).

ЧЄ з важкої атлетики в Москві: хто вигравав медалі для України

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Автор: Антон Дудар