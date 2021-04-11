Українські важкоатлети загалом завоювали 17 нагород.

Збірна України з важкої атлетики виграла медальний залік на чемпіонаті Європи, який завершився в Москві.

Українці стали найкращими як за загальною кількістю медалей, так і за "великими" медалями - за суму двоборства.

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Загалом Україна завоювала 17 медалей (10 золотих, 3 срібних і 4 бронзові) і випередила Болгарію і Грузію, у яких по 8 золотих нагород.

У заліку медалей за суму двоборства збірна України, взявши 6 нагород (4 золота, 1 срібло і 1 бронзу) в трійці найкращих випередила Болгарію (3-3-1) і Вірменію (2-2-4).

ЧЄ з важкої атлетики в Москві: хто вигравав медалі для України

Абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 76 кг стала Ірина Деха.

Також абсолютною чемпіонкою стала Каміла Конотоп, яка виступає у вазі до 55 кг.

У ваговій категорії до 81 кг золото в сумі двоборства виграла Аліна Марущак. Також у неї золото в ривку і бронза - в поштовху.

Дмитро Чумак приніс четверте золото за сумою двоборства. Він також став найкращим у поштовху.

Бронзу в поштовху і за сумою у ваговій категорії до 55 кг завоював Дмитро Вороновський. А Ангеліна Ломачинська у вазі до 68 кг стала третьою у ривку.

В останній день змагань срібло у вазі до 87 виграла Анастасія Лисенко - вона стала другою в поштовху, ривку і сумі.

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Автор: Антон Дудар