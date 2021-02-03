Даяна Ястремська не зіграє на турнірі "Великого шолома".

Друга ракетка України Даяна Ястремська все ж не зможе виступити на Australian Open-2021.

Українка, яка попалася на допінгу і на час розгляду була відсторонена від участі в турнірах, намагалася оскаржити заборону на виступ на Australian Open.

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Ястремська подала до Спортивного арбітражного суду (CAS) апеляцію на рішення Незалежного трибуналу.

Як повідомляє офіційний сайт ITF, CAS не задовольнив апеляцію Українки, залишивши її відсторонення в силі.

Таким чином, Ястремська не зможе повернутися на корт до закінчення розгляду справи щодо її позитивної допінг-проби.

Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба

Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі 20-річної українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.

З 7 січня вона тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.

Ястремська заперечує, що приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.

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Автор: Антон Дудар