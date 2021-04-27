Даяна Ястремська відсторонена від виступів на невизначений час.

Друга ракетка України Даяна Ястремська отримала відмову від незалежного трибуналу ITF. 20-річній спортсменці не задовольнили клопотання з проханням скасувати її тимчасову дискваліфікацію.

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.

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Зауважимо, що раніше Ястремська подавала апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS), але теж отримувала відмову.

Наразі уродженка Одеси продовжує відбувати покарання на невизначений час і очікує рішення ITF щодо точних дат дискваліфікації.

Даяна Ястремська: позитивна допінг-проба

Про позитивну допінг-пробу Ястремської стало відомо 7 січня. У пробі 20-річної українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.

З 7 січня вона тимчасово відсторонена від участі в змаганнях.

Ястремська заперечує, що приймала заборонені речовини. За її словами, речовина могла потрапити в організм випадково.

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Автор: Артем Будрін