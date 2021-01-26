Професійне свято фахівців відзначатиметься 19 липня.

В Україні планується відзначати День тренера щорічно 19 липня.

Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, інформує Урядовий портал.

"Професійне свято українських фахівців, які готують наших спортсменів до найважливіших змагань у їхньому житті, обов'язково має бути. Ми глибоко цінуємо їхній внесок у розвиток державного спорту. Для мене особисто тренер займає почесне місце, як і людина, яка зробила мене тим, ким я є сьогодні. Всіма моїми високими результатами я зобов'язаний своїм наставникам", - заявив Гутцайт.

За його словами, уряд вже погодив проект Указу президента України "Про День тренера".

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Міністр також пояснив, що дата визначена виходячи з того, що 19 липня 1996 року Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава і самостійна команда.

Відзначається, що до розробки проекту Указу президента приєдналися Національний олімпійський комітет на чолі з Сергієм Бубкою, народний депутат Жан Беленюк і Асоціація спортивних журналістів України.

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Автор: Інна Андаліцька