Дмитро Кузьмін розпочав погром збірної Швейцарії дивовижним трюком.

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею (U-18), що проходить цими днями у США, трапився неймовірний шедевр. Його автором став захисник збірної Білорусі Дмитро Кузьмін, який закинув шайбу у стилі "лакрос-гол" і допоміг знищити партнерам збірну Швейцарії з рахунком 7:1.

На початку другого періоду Кузьмін підняв шайбу на ключку в повітря, перебуваючи за воротами швейцарців, і, не опускаючи її, закинув її в сітку, в прямому сенсі слова поклавши її в ближню "дев'ятку".

Зауважимо, що юнак практикує такі трюки регулярно: для нього це вже третій у сезоні "лакрос-гол".

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Автор: Артем Будрін