Збірну України представляв лише її капітан - Дмитро Підручний.

На дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Чехії пройшла гонка переслідування серед чоловіків.

Представник України Дмитро Підручний фінішував на 23-й позиції. Його співвітчизник Артем Прима напередодні гонки повідомив, що знімається з неї та брати участь в ній не буде.

На останнє коло француз Кантен Майє виходив з маленьким відставанням від свого земляка Емільєна Жаклена, проте зміг його випередити та завоювати золоту медаль. Жаклен своєю чергою поступився сріблом норвежцю Йоганнесу Бьо і замкнув трійку призерів.

Кубок світу в Чехії. Результати чоловічої гонки переслідування

1. Кантен Фійон Майє - (Франція) - (1+1+0+0) 28:46,7

2. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - (1+0+0+1) +8,0

3. Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+1+0) +14,6

23. Дмитро Підручний (1+2+0+0) +2:32,0

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

Дев'ятий етап КС проходить в Чехії з 11 по 14 березня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі у чоловіків представляють Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко. У жінок - Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина.

У чоловічому спринті українці опинилися за межами топ-30.

У спринтерській гонці серед жінок Юлія Джима посіла 5-ту сходинку.

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Автор: Будрін Артем