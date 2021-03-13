Дмитро Підручний / фото REUTERS

На дев'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Чехії пройшла гонка переслідування серед чоловіків.

Представник України Дмитро Підручний фінішував на 23-й позиції. Його співвітчизник Артем Прима напередодні гонки повідомив, що знімається з неї та брати участь в ній не буде. 

На останнє коло француз Кантен Майє виходив з маленьким відставанням від свого земляка Емільєна Жаклена, проте зміг його випередити та завоювати золоту медаль. Жаклен своєю чергою поступився сріблом норвежцю Йоганнесу Бьо і замкнув трійку призерів.

Кубок світу в Чехії. Результати чоловічої гонки переслідування

1.  Кантен Фійон Майє - (Франція) - (1+1+0+0)  28:46,7

2.  Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - (1+0+0+1)  +8,0

3.  Емільєн Жаклен (Франція) - (0+0+1+0)  +14,6

23.  Дмитро Підручний (1+2+0+0)  +2:32,0

Читайте також"Тварюка ти, бл*ть": українська біатлоністка показала повідомлення від вболівальника після своєї невдачі в гонці (фото)

Кубок світу з біатлону 2020-2021: дев'ятий етап

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем