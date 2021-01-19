Українська тенісистка зняла процедуру тестування на відео.

Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як здає ПЛР-тест на коронавірус під час свого перебування в Мельбурні перед Australian Open.

Відповідне відео Світоліна опублікувала в Tiktok.

"Тест номер 100000", - підписала відео тенісистка.

Відзначимо, що Світоліна, як і інші учасники майбутнього Australian Open, повинна пройти двотижневий карантин перед початком турніру. Тенісистка може залишати свій номер в готелі тільки раз в день, щоб потренуватися.

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Автор: Антон Дудар