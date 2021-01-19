Еліна Світоліна / фото REUTERS
Перша ракетка України Еліна Світоліна показала, як здає ПЛР-тест на коронавірус під час свого перебування в Мельбурні перед Australian Open.
Відповідне відео Світоліна опублікувала в Tiktok.
"Тест номер 100000", - підписала відео тенісистка.
@elinasvitolina
Test number 100000🤭 ##covid19##sonegative##fyp♬ оригінальний звук-hakuna matata️ ️
Відзначимо, що Світоліна, як і інші учасники майбутнього Australian Open, повинна пройти двотижневий карантин перед початком турніру. Тенісистка може залишати свій номер в готелі тільки раз в день, щоб потренуватися.
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