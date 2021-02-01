Зірка UFC Клаудіа Гаделья здивувала у соціальних мережах відвертим фото.
Сексапільна спортсменка позувала на камеру повністю голою.
Клаудіа опублікувала фото в Instagram. До слова, її аудиторія налічує 967 000 фолловерів.
"Знати себе настільки добре, що відображення в дзеркалі інших людей зовсім неважливе. Це свобода", - підписала фото таким кредо Клаудіа.
Підписники були щедрими на компліменти. "Це витвір мистецтва", "Незалежна жінка", "Справжня чемпіонка", "Поставлю знімок на заставку екрану", "Неймовірна", "Ідеальне тіло", - шаленіють фанати.
Раніше красуня теж тішила вболівальників гарними світлинами.
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Клаудіа Гаделья: головні досягнення
- 32-річна Гаделья цілих три рази ставала чемпіонкою світу з джиу-джитсу. Вона володіє чорним поясом з цього виду бойових мистецтв.
- В своєму активі Клаудіа має 23 бої у UFC: святкувала перемогу 18 разів, решту 5 боїв програла.
- Наразі Гаделья посідає 15-те місце в рейтингу бійчинь UFC незалежно від вагової категорії.
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