Клаудіа Гаделья / фото facebook.claudiagadelha

Зірка UFC Клаудіа Гаделья здивувала у соціальних мережах відвертим фото.

Сексапільна спортсменка позувала на камеру повністю голою.

Клаудіа опублікувала фото в Instagram. До слова, її аудиторія налічує 967 000 фолловерів. 

"Знати себе настільки добре, що відображення в дзеркалі інших людей зовсім неважливе. Це свобода", - підписала фото таким кредо Клаудіа. 

фото instagram.claudiagadelha

Підписники були щедрими на компліменти. "Це витвір мистецтва", "Незалежна жінка", "Справжня чемпіонка", "Поставлю знімок на заставку екрану", "Неймовірна", "Ідеальне тіло", - шаленіють фанати.

Раніше красуня теж тішила вболівальників гарними світлинами.

фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha
фото instagram.claudiagadelha

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Клаудіа Гаделья: головні досягнення

  • 32-річна Гаделья цілих три рази ставала чемпіонкою світу з джиу-джитсу. Вона володіє чорним поясом з цього виду бойових мистецтв.
  • В своєму активі Клаудіа має 23 бої у UFC: святкувала перемогу 18 разів, решту 5 боїв програла.
  • Наразі Гаделья посідає 15-те місце в рейтингу бійчинь UFC незалежно від вагової категорії. 

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Автор: Будрін Артем