Кобі Браянт / фото REUTERS

16 травня в американському Анкасвіллі (штат Коннектикут) пройшла церемонія внесення до Зали слави баскетболу видатних особистостей. Серед них був і славетний Кобі Браянт.

На урочистому заході вдова спортсмена Ванесса виголосила зворушливу промову, чим викликала сльози у поціновувачів баскетболу.

"Вітаю, любий. Твоя важка праця і самопожертва виправдали себе. Я рада, що ти зробив ставку на себе, трудяга. У тебе вийшло. Тепер ти в Залі слави. Ти - справжній чемпіон. Ти не просто MVP, ти - великий на всі часи. Я так тобою пишаюся. Я завжди буду тебе любити. Кобі Бін Браянт", - з розпачем промовила Ванесса.

До Зали слави разом з Браянтом потрапили чемпіони НБА Тім Данкан та Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА Таміка Кетчінгс, тренери Руді Том'янович, Кім Малкі, Барбара Стівенс, Едді Саттон.

Читайте такожЛегенда баскетболу втратив свого сина, який хворів на хронічну астму

Смерть Кобі Браянта: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін