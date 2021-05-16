Вертоліт з Кобі Браянтом, його донькою та іншими пасажирами зазнав аварії понад рік тому.

16 травня в американському Анкасвіллі (штат Коннектикут) пройшла церемонія внесення до Зали слави баскетболу видатних особистостей. Серед них був і славетний Кобі Браянт.

На урочистому заході вдова спортсмена Ванесса виголосила зворушливу промову, чим викликала сльози у поціновувачів баскетболу.

"Вітаю, любий. Твоя важка праця і самопожертва виправдали себе. Я рада, що ти зробив ставку на себе, трудяга. У тебе вийшло. Тепер ти в Залі слави. Ти - справжній чемпіон. Ти не просто MVP, ти - великий на всі часи. Я так тобою пишаюся. Я завжди буду тебе любити. Кобі Бін Браянт", - з розпачем промовила Ванесса.

"You did it. You're in the Hall of Fame now. You're a true champ. You're not just an MVP. You're an all-time great. I'm so proud of you. I love you forever and always. Kobe Bean Bryant."



- Vanessa Bryant



(via @TSN_Sports)pic.twitter.com/u7lvaa6BTw — Bleacher Report (@BleacherReport) May 16, 2021

До Зали слави разом з Браянтом потрапили чемпіони НБА Тім Данкан та Кевін Гарнетт, чемпіонка жіночої НБА Таміка Кетчінгс, тренери Руді Том'янович, Кім Малкі, Барбара Стівенс, Едді Саттон.

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Смерть Кобі Браянта: головне

Легендарний баскетболіст, який провів всю кар'єру у складі "Лос-Анджелес Лейкерс", загинув 26 січня 2020 року. Йому був 41 рік.

Разом з Браянтом на борту вертольота перебували ще вісім осіб: його 13-річна дочка Джіанна, ще шість пасажирів і пілот. Вони летіли на юніорський баскетбольний матч.

У лютому 2020 року експерти опублікували перший звіт по авіакатастрофі.

Церемонія прощання з Браянтом пройшла 24 лютого.

Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) назвала причину аварії вертольота.

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Автор: Артем Будрін