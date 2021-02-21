Матч "Колорадо" - "Вегас" в рамках регулярного чемпіонату НХЛ провели на відкритому повітрі біля озера Тахо, розташованому на кордоні штатів Каліфорнія і Невада в США.
При цьому гру довелося зупиняти, а завершити її вдалося тільки дев'ять годин потому.
У день матчу очікувалася похмура погода, проте прогноз не виправдався, і сонце почало розтоплювати лід.
Як повідомив в Twitter журналіст Даррен Дрегер, проблема з льодом виникла на місці розміщення кольорових логотипів, які поглинають сонячне тепло.
У підсумку матч довелося перервати вже після першого періоду. Як повідомляє FlurrySports, керівництво НХЛ протягом години обговорювало подальші дії і дійшло висновку, що продовжувати матч в таких умовах "небезпечно і недоречно". У підсумку матч перенесли на вечір і через дев'ять годин все-таки змогли дограти.
Ice causing some issues at Lake Tahoe. Players and refs getting caught in ruts pic.twitter.com/cUkTIpdyLm— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 20, 2021
"Колорадо" в підсумку вдалося здобути перемогу з рахунком 3:2.
YouTube-канал НХЛ опублікував відеоогляд матчу.
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