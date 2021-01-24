Українська збірна завершила гонку в десятці найкращих.

В італійському Антхольці завершилася жіноча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.

Збірну України в гонці представляли капітан команди - Олена Підгрушна, а також Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко.

На останньому колі Підгрушна боролася за 7-10 місця. Олена до останнього метра дистанції змагалася з опоненткою і перетнула фінішну лінію одночасно зі швейцарською конкуренткою.

Навіть відеоповтор не зміг визначити хто завершив гонку хоча б на мить раніше, а тому обом командам віддали восьме місце.

Перемогу в гонці здобула збірна Росії. Друге місце посіла Німеччина, а бронзові медалі завоювали французькі біатлоністки.

Кубок світу в Антхольці. Результати жіночої естафети

1. Росія (0+9) 1:07:32,4

2. Німеччина (0+6) + 11

3. Франція (1+9) +21,2

4. Італія (0+8) + 40,5

5. Білорусь (0+14) +46,5

6. Норвегія (1+12) +59,6

8. Україна (0+10) +1:09,9

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Автор: Будрін Артем