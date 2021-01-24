В італійському Антхольці завершилася жіноча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірну України в гонці представляли капітан команди - Олена Підгрушна, а також Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко.
На останньому колі Підгрушна боролася за 7-10 місця. Олена до останнього метра дистанції змагалася з опоненткою і перетнула фінішну лінію одночасно зі швейцарською конкуренткою.
Навіть відеоповтор не зміг визначити хто завершив гонку хоча б на мить раніше, а тому обом командам віддали восьме місце.
Перемогу в гонці здобула збірна Росії. Друге місце посіла Німеччина, а бронзові медалі завоювали французькі біатлоністки.
Кубок світу в Антхольці. Результати жіночої естафети
1. Росія (0+9) 1:07:32,4
2. Німеччина (0+6) + 11
3. Франція (1+9) +21,2
4. Італія (0+8) + 40,5
5. Білорусь (0+14) +46,5
6. Норвегія (1+12) +59,6
8. Україна (0+10) +1:09,9
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: сьомий етап
- Сьомий етап КC з біатлону 2020-2021 проходить в Антхольці з 21 по 24 січня: де і коли дивитися гонки.
- Юлія Джима в індивідуальній гонці принесла Україні першу медаль сезону, посівши друге місце.
- У чоловіків в індивідуальній гонці Антон Дудченко показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши в топ-5.
- У жіночому мас-старті Джима фінішувала в топ-десятці.
- В чоловічій естафеті в Антхольці збірна України теж посіла 8-е місце.
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