Виграли естафету біатлоністки зі Швеції.

5 грудня відбулася жіноча естафета на другому етапі Кубка світу з біалону у фінському Контіолахті.

Збірну України представляли Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє sport.ua.

Після перших двох етапів українки боролися за трійку призерів, але потім Віта Семеренко заробила коло штрафу, після чого можна було поборотися лише за четверте місце.

У Підгрушної зі стрільбою теж виникли проблеми, а на останньому колі банально не вистачило дистанції, щоб обігнати росіянку Кайшеву. У підсумку Україна посіла п'яте місце, залишивши за спиною Італію, Австрію та Норвегію. Норвежки всю гонку провели в хвості, бо Каролін Кноттен на першому етапі не втрималася на ногах і вилетіла з дистанції.

Перемогу здобула збірна Швеції, яка практично всю гонку вела боротьбу з Францією. Француженки стали другими, а замкнули трійку призерок біатлоністки з Німеччини. Росія, яка стала четвертою, відстала від бронзових призерок майже на дві хвилини.

Результати жіночої естафети в Контіолахті

1. Швеція – 1.12.44, 5 (0+8)

2. Франція - +9,6 (0 + 9)

3. Німеччина - +43,9 (0+12)

4. Росія - +2.31,3 (2+11)

5. Україна - +2.39, 9 (2+11)

6. Італія – +2.46,4 (0+14)...

8. Норвегія – 3.04,3 (3+10)...

Кубок світу з біатлону 2020-2021: другий етап

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Автор: Олег Давигора