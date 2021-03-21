Десятий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді у чоловічому розряді завершився мас-стартом.
Перемогу в гонці здобув француз Сімон Дестьйо. Срібло отримав росіянин Едуард Латипов. Третім фінішував Йоханнес Бьо, але враховуючи, що його прямі конкуренти за Великий кришталевий глобус виступили ще гірше - то тріумфував за підсумками загального заліку саме 27-річний феномен біатлону.
Від України виступав лише Дмитро Підручний, який завершив гонку на 27-й позиції.
Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічого мас-старту
1. Сімон Дестьйо (0+1+1+0) 35:43,7
2. Едуард Латипов (0+0+2+0) +8,9
3. Йоганнес Бьо (1+1+0+1) +17,5
27. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +2:36,7
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