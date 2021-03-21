Норвежець третій рік поспіль став тріумфатором.

Десятий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді у чоловічому розряді завершився мас-стартом.

Перемогу в гонці здобув француз Сімон Дестьйо. Срібло отримав росіянин Едуард Латипов. Третім фінішував Йоханнес Бьо, але враховуючи, що його прямі конкуренти за Великий кришталевий глобус виступили ще гірше - то тріумфував за підсумками загального заліку саме 27-річний феномен біатлону.

Від України виступав лише Дмитро Підручний, який завершив гонку на 27-й позиції.

Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічого мас-старту

1. Сімон Дестьйо (0+1+1+0) 35:43,7

2. Едуард Латипов (0+0+2+0) +8,9

3. Йоганнес Бьо (1+1+0+1) +17,5

27. Дмитро Підручний (1+1+1+1) +2:36,7

Кубок світу з біатлону: десятий етап

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Автор: Будрін Артем