В хорватському Осієку завершилися змагання на першість Європи з кульової стрільби.

Жіноча збірна України зупинила опір Росії у вирішальному матчі чемпіонату Європи зі стрільби пневматичним пістолетом на 10 метрів.

Цю радісну звістку повідомив НОК у своєму Twitter.

Турнір пройшов у хорватському містечку Осієк. У фінальному двобої українки здолали опоненток з Росії з рахунком 17:11. В паралельному поєдинку за третє місце збірна Сербії розбила вщент Польщу - 16:8.

Лідеру нашого колективу Олені Костевич допомагали Поліна Колесникова і Юлія Коростильова.

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Автор: Артем Будрін