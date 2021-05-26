П'єдестал пошани наприкінці змагань / фото facebook.com/European-Shooting-Confederation
Жіноча збірна України зупинила опір Росії у вирішальному матчі чемпіонату Європи зі стрільби пневматичним пістолетом на 10 метрів.
Цю радісну звістку повідомив НОК у своєму Twitter.
Турнір пройшов у хорватському містечку Осієк. У фінальному двобої українки здолали опоненток з Росії з рахунком 17:11. В паралельному поєдинку за третє місце збірна Сербії розбила вщент Польщу - 16:8.
Лідеру нашого колективу Олені Костевич допомагали Поліна Колесникова і Юлія Коростильова.
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