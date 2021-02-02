У Леброна Джеймса стався конфлікт з дружиною мільярдера.

Матч регулярного чемпіонату НБА між "Атлантою Хоус" і "Лос-Анджелес Лейкерс" ознаменувався скандальною ситуацією за участю Леброна Джеймса.

У четвертій чверті матч довелося призупинити через конфлікт, який стався між Джеймсом і вболівальниками, які сиділи в першому ряду.

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Один з уболівальників щось вигукував на адресу Леброна. Найкращий баскетболіст світу відповів йому, після чого зі свого місця піднялася дружина цього фаната. Вона заступилася за чоловіка і теж кинула кілька слів на адресу Джеймса.

У підсумку арбітрам довелося викликати службу безпеки, і глядачів вивели із залу.

Вболівальницею, що поскандалила з Джеймсом, виявилася Джуліана Карлос - дружина мільярдера з "Атланти" Кріса Карлоса.

Після у себе в Instagram вона розповіла свою версію подій:

"Леброн Джеймс подивився на мого чоловіка під час гри і щось сказав йому. Я встала і сказала: "Не розмовляй, бл*ть, з моїм чоловіком. Ще раз заговориш з моїм чоловіком - тобі п*здець". Він сказав: "Закрий свого рота, су*о". Я відповіла: "Це ти закрий свій йоб*ний рот, су*о".

"Це була перепалка між двома дорослими чоловіками. Я щось сказав, він щось сказав, а потім хтось інший вступив у суперечку і теж висловився. Я не думаю, що їх треба було виганяти, але вони, можливо, випили, тому судді зробили те, що повинні були зробити", - сказати Джеймс.

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Автор: Антон Дудар