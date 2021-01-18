Ліза Тереза Хаузер невдало впала під час мас-старту.

Австрійська біатлоністка Ліза Тереза Хаузер зламала гвинтівку під час мас-старту в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі.

На останньому колі Хаузер невдало впала на повороті. В результаті сама біатлоністка не постраждала, чого не скажеш про її гвинтівку - її приклад виявився зламаним.

Відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт IBU World Cup.

Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021

На своїй сторінці в Instagram Хаузер опублікувала фото зі зламаною гвинтівкою і написала:

"Радість і печаль йдуть рука об руку. Божевільний Оберхоф".

У загальному заліку Кубка світу 2020-2021 Хаузер займає восьме місце.

Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап

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Автор: Антон Дудар