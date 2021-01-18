Австрійська біатлоністка Ліза Тереза Хаузер зламала гвинтівку під час мас-старту в рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону в Оберхофі.
На останньому колі Хаузер невдало впала на повороті. В результаті сама біатлоністка не постраждала, чого не скажеш про її гвинтівку - її приклад виявився зламаним.
Відео опублікував офіційний Twitter-аккаунт IBU World Cup.
Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 😫https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/TV8BYJy3Ej— IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021
На своїй сторінці в Instagram Хаузер опублікувала фото зі зламаною гвинтівкою і написала:
"Радість і печаль йдуть рука об руку. Божевільний Оберхоф".
У загальному заліку Кубка світу 2020-2021 Хаузер займає восьме місце.
Кубок світу з біатлону 2020-2021: шостий етап
- Шостий етап Кубка світу з біатлону проходив в Оберхофі з 13 по 17 січня.
- У спринтерській гонці серед чоловіків Дмитро Підручний увійшов до топ-10.
- У жіночому спринті найкращий результат в України показала Юлія Джима - 24-е місце.
- Перемогу в чоловічій естафеті відсвяткувала збірна Франції, а Україна стала шостою.
- Збірна України посіла восьме місце в жіночій естафеті. У складі були Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна.
Від України в мас-старті виступав тільки Дмитро Підручний. Він зайняв 20-е місце.
Мас-старт у жінок завершився перемогою французької біатлоністки.
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