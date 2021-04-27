Українська тенісистка Марта Костюк тріумфально розпочала свій виступ на турнірі WTA в Мадриді з призовим фондом у 7 мільйонів євро.
18-річну киянку в кваліфікації ґрунтового турніру WTA 1000 в столиці Іспанії жереб звів з Маргаритою Гаспарян (№98 WTA). Зауважимо, що згідно зі свіжим рейтингом, Костюк піднялася з 85-ої позиції на 77-му світового заліку.
Українці вистачило 76 хвилин, щоб за два сети розбити суперницю з Росії та йти готуватися до фінального матчу кваліфікації.
Мадрид. Перший раунд кваліфікації
Марта Костюк - Маргарита Гаспарян - 6:4, 6:1
За право зіграти в основній сітці турніру Марта буде сперечатися з переможницею пари Анастасія Севастова - Цвєтана Піронкова. Також у другому колі відбору компанію для Костюк складе ще одна українська тенісистка - Катерина Козлова. Тим часом Еліна Світоліна вже готується до поєдинку в першому колі основи проти 23-річної швейцарки Жиль Тайхманн.
Відеоогляд матчу опублікував Tennis Ukraine на YouTube.
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