На чемпіонаті з дзюдо серед юніорів і юніорок в російському Каспійську сталася масова бійка.
У побоїщі брали участь десятки людей, включаючи глядачів і спортсменів. Так, на відео можна помітити, як один з уболівальників накинувся на спортсмена, а той спробував відповісти ударом з ноги.
Як повідомляє "Чемпіонат" з посиланням на "РИА Новости", за словами голови дисциплінарної комісії Федерації дзюдо Дагестану Хабіба Магомедова, бійка почалася з конфлікту на трибунах між осетинськими і дагестанськими вболівальниками.
Десятки глядачів влаштували масову бійку в Каспійську прямо під час першості СКФО з дзюдо серед юніорів. У побоїщі брали участь навіть спортсмени. pic.twitter.com/cauanYwMme— baza (@bazabazon) February 27, 2021
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