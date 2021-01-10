Курйозний епізод стався в регбійному матчі другого дивізіону Франції між командами "Безьє" і "Неверс".
Гравець "Неверсу" Хосайя Райсуке заробив вилучення через те, що підняв суддю в повітря.
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Наприкінці матчу рефері прийняв рішення на користь "Неверсу", яке ознаменувало перемогу команди. Райсуке так зрадів цьому, що підбіг до рефері, схопив його і підняв над головою.
За свою витівку регбіст з Фіджі отримав червону картку. Також йому може загрожувати тривала дискваліфікація.
Також на Райсуке чекає серйозна розмова з тренером команди Ксав'є Пемея.
"Це неприпустимо. Він буде покараний дисциплінарним комітетом. Я розберуся з ним, тому що не можу прийняти таку поведінку", - сказав тренер, якого цитує news24.com.
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