Олександр Ємельяненко заявив, що у нього дві вищі освіти - "економічна та нафтова".

Зірковий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко осоромився під час інтерв'ю, відповідаючи на питання про свою освіту.

Про це він розповів YouTube-каналу KOVALENKO.

"У школі - твердий трієчник. Після школи я закінчив ось зараз тільки що деканат на нафтовика. У мене дві вищі освіти - економічна та нафтова. Я декан, так. Економічна? Це економіка і управління на підприємстві в міському господарстві", - сказав Ємельяненко.

У мережі вже сміються зі слів Ємельяненка.

Олександр Ємельяненко провів у змішаних єдиноборствах 37 боїв. На його рахунку 28 перемог, 8 поразок і 1 нічия. У самбо він ставав багаторазовим чемпіоном Росії, світу та Європи.

Ємельяненко неодноразово опинявся героєм скандальної хроніки, в тому числі в стані алкогольного сп'яніння. Також він відбував покарання у в'язниці - в 2015 році суд засудив його до 4,5 року ув'язнення за згвалтування домробітниці. Він вийшов на свободу за УДЗ в листопаді 2016 року.

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Автор: Антон Дудар