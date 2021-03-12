Зірковий російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко осоромився під час інтерв'ю, відповідаючи на питання про свою освіту.
Про це він розповів YouTube-каналу KOVALENKO.
"У школі - твердий трієчник. Після школи я закінчив ось зараз тільки що деканат на нафтовика. У мене дві вищі освіти - економічна та нафтова. Я декан, так. Економічна? Це економіка і управління на підприємстві в міському господарстві", - сказав Ємельяненко.
У мережі вже сміються зі слів Ємельяненка.
Олександр Ємельяненко провів у змішаних єдиноборствах 37 боїв. На його рахунку 28 перемог, 8 поразок і 1 нічия. У самбо він ставав багаторазовим чемпіоном Росії, світу та Європи.
Ємельяненко неодноразово опинявся героєм скандальної хроніки, в тому числі в стані алкогольного сп'яніння. Також він відбував покарання у в'язниці - в 2015 році суд засудив його до 4,5 року ув'язнення за згвалтування домробітниці. Він вийшов на свободу за УДЗ в листопаді 2016 року.
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