Олексій Лень допоміг "Вашингтону" здобути перемогу.

Український центровий Олексій Лень результативно зіграв за "Вашингтон" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Майамі".

Лень провів на майданчику 27 хвилин. За цей час українець зумів набрати 10 очок, до яких додав 8 підбирань і 3 передачі.

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"Вашингтон" у підсумку здобув перемогу в матчі з рахунком 103:100.

Головний тренер "Візардс" Скотт Брукс на післяматчевій прес-конференції похвалив Леня.

"Віддаю належне Алексу. Думаю, він справляється зі своєю роботою. Випустити його було відмінним рішенням для мене. Я думаю, що він чудово діяв під кільцем, в заслонах, в передачах", - сказав Брукс.

Відеоогляд матчу

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА в 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018 році він перейшов до "Атланти". Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

У лютому минулого року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

З листопада 2020 Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбору за 10.9 хвилини на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні Лень перейшов у "Вашингтон" і зумів яскраво дебютувати за команду.

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Автор: Антон Дудар