Олексій Лень провів свій найкращий матч за "Вашингтон".

Український центровий Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем "Вашингтона" в матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Майамі".

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Лень вийшов на майданчик з лавки запасних і провів на паркеті 24 хвилини.

За цей час він зумів набрати 18 очок, до яких додав 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення і 5 блокшотів. Також Лень один раз сфолив і зробив дві втрати.

Результативна гра українця не допомогла його команді. "Вашингтон" програв - 95:122.

Відео дій Леня опублікував офіційний YouTube-канал "Візардс".

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА в 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018 році він перейшов до "Атланти". Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

У лютому минулого року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

З листопада 2020 Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбору за 10.9 хвилини на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні Лень перейшов у "Вашингтон" і зумів яскраво дебютувати за команду.

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Автор: Антон Дудар