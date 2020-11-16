Літня Олімпіада в Токіо пройде наступного року в раніше встановлені терміни, попри пандемію коронавірусу.
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Таке рішення прийняли голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє Deutsche Welle.
"Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри і Олімпійський вогонь світлом в кінці тунелю", - сказав Бах на зустрічі з Сугою під час офіційного візиту в Токіо.
Прем'єр-міністр Японії додав, що проведення Олімпіади наступного літа має стати символом перемоги людства над пандемією COVID-19.
Олімпіада в Токіо: головне
- Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу було прийнято рішення про їх перенесення на 2021 рік.
- Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.
- Влітку жителі Токіо виступали проти проведення Олімпіади через складну епідеміологічну ситуацію.
- Президент оргкомітету Олімпіади в Токіо Йосіро Морі називав умови для проведення Ігор.
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