Олімпійські ігри відбудуться влітку наступного року.

Літня Олімпіада в Токіо пройде наступного року в раніше встановлені терміни, попри пандемію коронавірусу.

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Таке рішення прийняли голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга, повідомляє Deutsche Welle.

"Разом ми зможемо зробити ці Олімпійські ігри і Олімпійський вогонь світлом в кінці тунелю", - сказав Бах на зустрічі з Сугою під час офіційного візиту в Токіо.

Прем'єр-міністр Японії додав, що проведення Олімпіади наступного літа має стати символом перемоги людства над пандемією COVID-19.

Олімпіада в Токіо: головне

Літні Олімпійські ігри в Токіо повинні були пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу було прийнято рішення про їх перенесення на 2021 рік.

Церемонія відкриття Ігор запланована на 23 липня.

Влітку жителі Токіо виступали проти проведення Олімпіади через складну епідеміологічну ситуацію.

Президент оргкомітету Олімпіади в Токіо Йосіро Морі називав умови для проведення Ігор.

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Автор: Данило Слесь