На Олімпіаді-2020 в Токіо цю акцію не можна буде проводити.

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, що треба заборонити на Іграх у Токіо ставати на коліно. Жест, який означає висловлення своєї солідарності з рухом Black Lives Matter буде не дозволеним.

Це стало відомо з джерел Reuters.

У МОК пояснили, що акція BLM трактується Олімпійською хартією як расова пропаганда, а цей документ не дозволяє будь-якого роду політичну, релігійну чи расову пропаганду на Іграх. Спортсменам, які наважаться порушити хартію, буде загрожувати покарання у вигляді санкцій від МОК.

Останнім часом у всьому спорті в цілому та футболі зокрема активно користуються жестом схилити коліно, щоб висловити свою позицію у боротьбі з расизмом.

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Автор: Артем Будрін