Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення, що треба заборонити на Іграх у Токіо ставати на коліно. Жест, який означає висловлення своєї солідарності з рухом Black Lives Matter буде не дозволеним.
Це стало відомо з джерел Reuters.
У МОК пояснили, що акція BLM трактується Олімпійською хартією як расова пропаганда, а цей документ не дозволяє будь-якого роду політичну, релігійну чи расову пропаганду на Іграх. Спортсменам, які наважаться порушити хартію, буде загрожувати покарання у вигляді санкцій від МОК.
Останнім часом у всьому спорті в цілому та футболі зокрема активно користуються жестом схилити коліно, щоб висловити свою позицію у боротьбі з расизмом.
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Олімпіада в Токіо: деталі
- Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
- Витрати на ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання поширенню коронавірусу.
- Згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор в 2021 році. Вони хочуть, щоб їх відстрочили ще раз або ж взагалі скасували.
- Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
- 25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.
- Україні на Олімпіаді в Токіо передбачили більше медалей, ніж на Іграх-2016 в Ріо.
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