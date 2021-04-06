Американський кабельний спортивний телевізійний канал ESPN звільнив колишню зірку баскетболу, а нині ТВ-експерта Пола Пірса. 43-річний Пірс мав необережність вийти у прямий ефір Instagram з напівоголеними дівчатами, які на вечірці танцювали тверк.
Про це повідомляє Yahoo Sports.
У приміщенні, звідки велася трансляція, були стриптизерки в спідній білизні, які робили масаж. Компанія грала в карти, пиячила та курила. Відео розлетілося швидко мережею й телеканал вирішив припинити співпрацю з аналітиком та експертом.
У 2008 році Пірс з "Бостоном" став чемпіоном НБА, 10 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА і є другим за результативністю гравцем в історії "Селтікс". Пірс працював на ESPN з 2017 року і був активно залучений в усі передачі, пов'язані з баскетболом.
Зауважимо, що у спортсмена є дружина та троє дітей.
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