Українські стрілки вибороли дві нагороди чемпіонату Європи у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті.
Юлія Коростильова й Олександр Петрів стали володарями золотої медалі. Анастасія Німець і Володимир Пастернак вибороли срібло.
Бронзовими призерами стали росіяни, які виграли сутичку за 3-е місце в представників Італії.
Кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м
Мікст
Чемпіонат Європи, Осієк, Хорватія
1. Юлія Коростильова / Олександр Петрів (Україна)
2. Анастасія Німець / Володимир Пастернак (Україна)
3. Надія Колода / Леонід Єкимов (Росія)
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