П'єдестал пошани наприкінці змагань / фото facebook.com/European-Shooting-Confederation

Українські стрілки вибороли дві нагороди чемпіонату Європи у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті.

Юлія Коростильова й Олександр Петрів стали володарями золотої медалі. Анастасія Німець і Володимир Пастернак вибороли срібло.

Бронзовими призерами стали росіяни, які виграли сутичку за 3-е місце в представників Італії.

Кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м

Мікст

Чемпіонат Європи, Осієк, Хорватія

1. Юлія Коростильова / Олександр Петрів (Україна)

2. Анастасія Німець / Володимир Пастернак (Україна)

3. Надія Колода / Леонід Єкимов (Росія)

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Автор: Артем Будрін