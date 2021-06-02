Україна обігнала Росію та виграла золото й срібло на чемпіонаті Європи зі стрільби

В хорватському Осієку завершилися змагання на першість Європи зі швидкісної стрільби в міксті.

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