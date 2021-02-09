Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open-2021.

У матчі першого кола Світоліна обіграла чеську тенісистку Марі Боузкову, яка займає 52-е місце в рейтингу WTA.

Суперниці провели на корті дві години, Світоліна виграла з рахунком 6:3, 7:6 (5).

"Я щаслива, що змогла закінчити зустріч у двох сетах, тому що на корті було дуже жарко. І я знала, що глядачі чекають матч Надаля, так що я намагалася завершити гру в двох сетах (сміється). Сьогодні я добре боролася і не дала помилкам вплинути на мій психологічний стан", - сказала після матчу Світоліна, яку цитує btu.org.ua.