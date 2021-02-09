Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на старті Australian Open-2021.
У матчі першого кола Світоліна обіграла чеську тенісистку Марі Боузкову, яка займає 52-е місце в рейтингу WTA.
Суперниці провели на корті дві години, Світоліна виграла з рахунком 6:3, 7:6 (5).
"Я щаслива, що змогла закінчити зустріч у двох сетах, тому що на корті було дуже жарко. І я знала, що глядачі чекають матч Надаля, так що я намагалася завершити гру в двох сетах (сміється). Сьогодні я добре боролася і не дала помилкам вплинути на мій психологічний стан", - сказала після матчу Світоліна, яку цитує btu.org.ua.
У наступному раунді українська тенісистка зіграє проти американки Корі Гауфф (№48 WTA).
Українці на Australian Open-2021: головне
- Australian Open проходить в Мельбурні з 8 по 21 січня 2021 року. Загальний призовий фонд становить 80 мільйонів доларів.
- Світоліна залишилася єдиною представницею України в одиночному розряді. Раніше турнір "Великого шолома" покинули Сергій Стаховський та Марта Костюк.
- Вперше з 2017 року у другому колі Australian Open зіграє всього одна українка.
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