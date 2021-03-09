5-а ракетка світу Еліна Світоліна у першому колі турніру WTA в Дубаї поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.
У напруженому матчі 1/16 фіналу українка грала проти 41-ої ракетки світу.
Світоліна досить впевнено взяла перший сет, однак у другому дозволила суперниці повернутися в гру. У вирішальному сеті українка "поплила" й по ходу програвала 0:5, проте змогла 1 гейм взяти та програти 1:6.
Дубай WTA, Хард - 1/16 фіналу
Еліна Світоліна - Світлана Кузнєцова 1:2 (6:2, 4:6, 1:6)
Матч тривав 1 годину 54 хвилини. В наступному колі кривдницю Світоліної чекає чеська тенісистка Барбора Крейчикова, 63-я ракетка у світі.
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