Перша ракетка України Еліна Світоліна після свого стартового матчу на Australian Open підтримала свого коханого Гаеля Монфіса.
Після гри тенісисти традиційно залишають автографи на камері. Світоліна написала на камері "Гаель", а також намалювала сердечко. Після цього вона направила в камеру повітряний поцілунок.
Монфіс напередодні покинув Australian Open вже в першому колі. Для француза це була сьома поразка поспіль. Після цього на прес-конференції він не зумів стримати сльози.
Відео опублікував Twitter-аккаунт Australian Open.
.@Gael_Monfils 👋❤️ @ElinaSvitolina | #AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/dEna8S319o— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021
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