Гаель Монфіс напередодні не зміг стримати сліз після сьомої поразки поспіль.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після свого стартового матчу на Australian Open підтримала свого коханого Гаеля Монфіса.

Після гри тенісисти традиційно залишають автографи на камері. Світоліна написала на камері "Гаель", а також намалювала сердечко. Після цього вона направила в камеру повітряний поцілунок.

Монфіс напередодні покинув Australian Open вже в першому колі. Для француза це була сьома поразка поспіль. Після цього на прес-конференції він не зумів стримати сльози.

Відео опублікував Twitter-аккаунт Australian Open.

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Автор: Антон Дудар