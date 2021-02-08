Гаель Монфіс без перемог вже цілий рік.

Французький відомий тенісист Гаель Монфіс, який зустрічається з українкою Еліною Світоліною, вилетів у першому колі Australian Open-2021.

11-а ракетка світу програв фінському тенісисту Емілю Руссовуорі у 5-тисетовій битві.

На прес-конференції француз не зміг стримати гіркий розпач.

"Я програв, у мене немає впевненості. Я граю погано. Я відчуваю себе погано і ви це бачите. Я працюю як собака, але це не допомагає. Я хотів би встати й сказати, що це жахіття скінчилося, але правда в тому, що я не знаю, коли це закінчиться", - видав сентиментальний монолог Монфіс.

Gael Monfils, who lost in 5 to Ruusuvuori: "I would like to get out of this nightmare but I can't."



(via @QuentinMoynet)pic.twitter.com/BEkzQobMLu — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 8, 2021

Зауважимо, що останній раз француз перемагав 27 лютого 2020 року. Це була звитяга над співвітчизником Рішаром Гаске у чвертьфіналі турніру ATP в Дубаї.

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Автор: Будрін Артем