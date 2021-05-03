Збірна України з гандболу дивом вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2022 з гандболу.
В завершальних двох турах команда Миколи Степанця поступилася двічі Чехії (26:28, 22:27) і таким чином, дуже ризикувала пролетіти повз континентальну першість.
Доля "жовто-блакитних" залежала вже не від своєї гри, а від результатів інших поєдинків по інших відбіркових групах.
Путівку напряму отримують перше та друге місце з 8 відбіркових груп, а також 4 найкращі збірні з тих, що опинилися на третьому місці. У заліку третіх місць до уваги не бралися зароблені очки проти останньої команди в групі, тобто повного аутсайдера.
І в цьому дуже складному розкладі нашим гандболістам пощастило увійти у число чотирьох найкращих третіх колективів, при чому заскочили в останній вагон.
Рейтинг третіх місць.
Фінальний турнір відбудеться з 13 до 30 січня 2022 року у Словаччині та Угорщині. У ньому візьмуть участь 24 збірні: Словаччина, Угорщина (господарі турніру), Іспанія, Хорватія (фіналісти Євро-2020), Сербія, Німеччина, Росія, Португалія, Словенія, Норвегія, Данія, Швеція (переможці груп), Франція, Австрія, Чехія, Ісландія, Нідерланди, Білорусь, Північна Македонія, Чорногорія (другі місця), Боснія і Герцеговина, Польща, Литва, Україна (рейтинг третіх місць).
Україна у відборі на Євро-2022: головне
- Збірна України виступала в одній групі з Росією, Чехією та Фарерськими островами.
- Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.
- У другому поєдинку підопічні Миколи Степанця поступилися росіянам.
- Далі у кваліфікації вдалося обіграти збірну Фарерських островів.
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