Українські гандболісти двічі поспіль програли збірній Чехії, але дивом пройшли на чемпіонат Європи.

Збірна України з гандболу дивом вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи-2022 з гандболу.

В завершальних двох турах команда Миколи Степанця поступилася двічі Чехії (26:28, 22:27) і таким чином, дуже ризикувала пролетіти повз континентальну першість.

Доля "жовто-блакитних" залежала вже не від своєї гри, а від результатів інших поєдинків по інших відбіркових групах.

Путівку напряму отримують перше та друге місце з 8 відбіркових груп, а також 4 найкращі збірні з тих, що опинилися на третьому місці. У заліку третіх місць до уваги не бралися зароблені очки проти останньої команди в групі, тобто повного аутсайдера.

І в цьому дуже складному розкладі нашим гандболістам пощастило увійти у число чотирьох найкращих третіх колективів, при чому заскочили в останній вагон.

Рейтинг третіх місць.

Фінальний турнір відбудеться з 13 до 30 січня 2022 року у Словаччині та Угорщині. У ньому візьмуть участь 24 збірні: Словаччина, Угорщина (господарі турніру), Іспанія, Хорватія (фіналісти Євро-2020), Сербія, Німеччина, Росія, Португалія, Словенія, Норвегія, Данія, Швеція (переможці груп), Франція, Австрія, Чехія, Ісландія, Нідерланди, Білорусь, Північна Македонія, Чорногорія (другі місця), Боснія і Герцеговина, Польща, Литва, Україна (рейтинг третіх місць).

Україна у відборі на Євро-2022: головне

Збірна України виступала в одній групі з Росією, Чехією та Фарерськими островами.

Україна і Росія перший матч провели 5 листопада - тоді була зафіксована нічия.

У другому поєдинку підопічні Миколи Степанця поступилися росіянам.

Далі у кваліфікації вдалося обіграти збірну Фарерських островів.

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Автор: Артем Будрін