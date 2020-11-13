За підсумками двох днів змагань в України - чотири нагороди.

У другий день чемпіонату Європи з велотреку, який проходить у Болгарії, українська збірна завоювала ще дві медалі.

Срібну медаль Україні приніс Роман Гладиш, який фінішував другим у скретчі.

Бронзу виграла жіноча збірна України в командній гонці переслідування. За Україну виступали Юлія Бірюкова, Вікторія Бондар, Анна Нагорна та Тетяна Климченко.

Нагадаємо, що в перший день змагань Україна також завоювала дві нагороди.

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Автор: Антон Дудар