Роман Гладиш (крайній зліва) посів друге місце / фото Dario Belingheri/BettiniPhotoA
У другий день чемпіонату Європи з велотреку, який проходить у Болгарії, українська збірна завоювала ще дві медалі.
Срібну медаль Україні приніс Роман Гладиш, який фінішував другим у скретчі.
Бронзу виграла жіноча збірна України в командній гонці переслідування. За Україну виступали Юлія Бірюкова, Вікторія Бондар, Анна Нагорна та Тетяна Климченко.
Нагадаємо, що в перший день змагань Україна також завоювала дві нагороди.
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