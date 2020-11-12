Збірна України завоювала дві медалі в перший день чемпіонату Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.
Першу медаль українській збірній принесла Тетяна Климченко. Вона виграла бронзову медаль у скретчі.
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А потім Україна виграла бронзу в командному спринті. За нашу збірну виступали Любов Басова, Олена Старікова та Олександра Логвинюк.
Чемпіонат Європи проходить без глядачів. Також варто відзначити, що на турнір не приїхали три з чотирьох найкращих збірних минулого континентальної першості - Нідерланди, Франція і Данія.
Турнір триватиме до 15 листопада.
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