Збірна України успішно стартувала на змаганнях у Болгарії.

Збірна України завоювала дві медалі в перший день чемпіонату Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.

Першу медаль українській збірній принесла Тетяна Климченко. Вона виграла бронзову медаль у скретчі.

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А потім Україна виграла бронзу в командному спринті. За нашу збірну виступали Любов Басова, Олена Старікова та Олександра Логвинюк.

Чемпіонат Європи проходить без глядачів. Також варто відзначити, що на турнір не приїхали три з чотирьох найкращих збірних минулого континентальної першості - Нідерланди, Франція і Данія.

Турнір триватиме до 15 листопада.

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Автор: Антон Дудар