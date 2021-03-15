Вбрання спортсменки лише підкреслило її приголомшливу фігуру.

Бійчиня змішаних єдиноборств Валері Лоуреда, яка з успішної кар'єри тхеквондистки перекваліфікувалася у змішані єдиноборства MMA, опублікувала яскраві фотографії з Маямі, штат Флорида.

22-річна дівчина виставила знімки в Instagram.

На профіль красуні підписано понад 780 000 осіб.

Вболівальники не поскупилися у коментарях на компліменти:

"Дивовижне тіло", "Пустотлива бешкетниця", "Дівчина на мільйон", "Послана небесами".

Нагадаємо, що раніше Валері вже дивувала публіку пікантними кадрами.

Читайте також"Я в пошуку": призерка Олімпіади з баскетболу порадувала публіку світлинами у прозорій білизні

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем