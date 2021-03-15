Бійчиня змішаних єдиноборств Валері Лоуреда, яка з успішної кар'єри тхеквондистки перекваліфікувалася у змішані єдиноборства MMA, опублікувала яскраві фотографії з Маямі, штат Флорида.
22-річна дівчина виставила знімки в Instagram.
На профіль красуні підписано понад 780 000 осіб.
Вболівальники не поскупилися у коментарях на компліменти:
"Дивовижне тіло", "Пустотлива бешкетниця", "Дівчина на мільйон", "Послана небесами".
Нагадаємо, що раніше Валері вже дивувала публіку пікантними кадрами.
Читайте також"Я в пошуку": призерка Олімпіади з баскетболу порадувала публіку світлинами у прозорій білизні
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Чистий діамант": німецька легкоатлетка позувала повністю голою для Playboy
- "Лови хвилю": чемпіонка США з різновиду серфінгу показала своє сексапільне тіло
- "Дуже гаряче": українка з UFC поділилася пікантним фото в мережі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram