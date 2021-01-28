Красуня може похизуватися не лише спортивними перемогами, а й дивовижним тілом.

Американка парагвайського походження Валері Лореда, яка виступає в престижному промоушені змішаних єдиноборств Bellator, опублікувала фотографії зі свого відпочинку. Красуня нині на курорті в Маямі.

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В 2013 році Валері виграла срібну медаль відкритого чемпіонату Іспанії серед дівчат у ваговій категорії до 68 кг з тхеквондо. В 2017 році завоювала також срібну медаль на відкритому чемпіонаті Колумбії з тхеквондо. В тому ж році за збірну Парагваю виступала на чемпіонаті світу з тхеквондо. З 2019 року Лоуреда б'ється в MMA. На її рахунку 3 поєдинки та всі 3 виграла.

22-річна спортсменка в Instagram має 715 тисяч фолловерів.

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Автор: Будрін Артем