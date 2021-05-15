Наші дівчата після прикрої поразки збірній Швеції змогли виграти ключове протистояння в португалок.

Жіноча збірна України зіграла в Тбілісі надважливий матч у квартеті B за підсумкову другу позицію, яка надає путівку до фінальної частини чемпіонату Європи.

Протистояли підопічним Володимира Орлова волейболістки з Португалії. Зазначимо, що в першому турі на майданчику португалок українки тріумфували з рахунком 3:1. Сьогодні "жовто-блакитні" закріпили успіх та розбили вщент суперниць з рахунком 3:0. Ця звитяга дуже важлива не лише у турнірному аспекті, а й в психологічному, оскільки днем раніше наші спортсменки поступилися Швеції у рівній грі з рахунком 2:3.

Отже, збірна України завоювала путівку на чемпіонат Європи, який відбудеться в серпні-вересні 2021 року в чотирьох країнах - Болгарії, Румунії, Сербії та Хорватії.

За всю історію жіноча збірна України вісім разів виступала на чемпіонатах Європи. Найкраще досягнення - бронза у 1993 році.

Португалія - Україна - 0:3 (14:25, 13:25, 13:25)

Україна: Ольга Скрипак (набрала 4 очки), Надія Кодола (14), Діана Мелюшкіна (9), Карина Денисова (8), Богдана Анісова (13), Вікторія Даньчак (5), Христина Немцева (ліберо)

16 травня наші красуні проведуть завершальний поєдинок в групі проти господарів майданчика - збірної Грузії. Старт гри - о 14.30 за київським часом.

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Автор: Артем Будрін