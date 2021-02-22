Спортсмен навчився ідентифікувати людей, які перенесли коронавірус, за запахом їхніх пахв.

Олімпійський призер з греко-римської боротьби, чемпіон світу та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк опублікував допис у соціальній мережі, де здивував підписників. Спортсмен стверджує що визначає людей, які хворіли на COVID-19, за запахом пахв.

Про це відомо з допису Беленюка у Facebook.

Аудиторія неоднозначно сприйняла таку заяву 30-річного борця.

"Це в Раді пахнуть так всі, ось і ти заразився", "Де здійснюється прийом на тест?", "Мабуть, Ківа покусав", - дотепно іронізують люди в коментарях.

Жан Беленюк: чим він відомий

Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.

З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.

Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.

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Автор: Будрін Артем