Жан Беленюк / фото УНІАН
Олімпійський призер з греко-римської боротьби, чемпіон світу та за сумісництвом народний депутат Жан Беленюк опублікував допис у соціальній мережі, де здивував підписників. Спортсмен стверджує що визначає людей, які хворіли на COVID-19, за запахом пахв.
Про це відомо з допису Беленюка у Facebook.
фото facebook.zhanbeleniuk
Аудиторія неоднозначно сприйняла таку заяву 30-річного борця.
"Це в Раді пахнуть так всі, ось і ти заразився", "Де здійснюється прийом на тест?", "Мабуть, Ківа покусав", - дотепно іронізують люди в коментарях.
Жан Беленюк: чим він відомий
- Беленюк є срібним призером Олімпіади-2016, а також дворазовим чемпіоном світу (2015, 2019), триразовим чемпіоном Європи та переможцем Європейських ігор-2019.
- З серпня 2019 року Беленюк є народним депутатом України від партії "Слуга народу". У Раді він обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань молоді та спорту.
- Беленюк допускає, що може завершити кар'єру в спорті після Олімпіади-2020, яка була перенесена на 2021 рік.
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