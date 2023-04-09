Згідно з цим рейтингом, найпотужнішою GPU є GeForce RTX 4090 від NVIDIA з 24 ГБ надшвидкої пам'яті GDDR6X.

Розробники бенчмарка Master Lu, популярного в Китаї, опублікували свіжий рейтинг найпотужніших 3D-прискорювачів на сьогодні. Очолює його – і тут ніяких сюрпризів – GeForce RTX 4090. Альтернатив їй на ринку просто немає.

А ось на другому місці несподівано розташувалася Radeon RX 7900 XTX, хоча вона в багатьох тестах поступалася GeForce RTX 4080, яка й замкнула топ-3.

Що цікаво, в десятці найпотужніших відеокарт немає GeForce RTX 4070 Ti – її випереджає не тільки Radeon RX 6950 XT (на шостій позиції), але і Radeon RX 6900 XT (на 10 позиції). Не дарма AMD рекомендувала Radeon RX 6950 XT для тих, хто грає при роздільній здатності 1440p.

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Також автори Master Lu опублікували свіжі "процесорні" рейтинги. Якщо в топ-5 мобільних CPU у AMD дві позиції (але з пристойним відривом від найближчого Core i9-13980HX), то в рейтингу найпотужніших процесорів для настільних ПК весь топ-5 окупований CPU AMD.

Раніше бенчмарк Master Lu також ділився цікавим рейтингом смартфонів з найплавнішими оболонками. Пальма першості тут дісталася Meizu 20 Pro під управлінням новітньої оболонки Flyme 10. Другий і третій рядки рейтингу розділили камерофони Oppo Find X6 і Find X6 Pro з оболонкою ColorOS 13.1.

Якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, результати останнього опитування Steam показують, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів є RTX 3060. Їй вдалося обійти, здавалося б "вічного" лідера в особі GTX 1060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативної пам'яті, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система як правило до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

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