За чутками, вони отримають кодову назву Blackwell і будуть удвічі потужнішими за попередників.

Відеокарти NVIDIA наступного покоління будуть побудовані на базі нової архітектури Blackwell. Хоча відомо про неї небагато, інсайдери вже почали ділитися першими відомостями про майбутні відеокарти серії RTX 50.

Як повідомляє портал Wccftech, графічні процесори GeForce RTX 50 використовуватимуть монолітний підхід, тоді як високопродуктивні серверні моделі можуть використовувати MCM. Вироблятися нові графічні процесори будуть по 3-нанометровому техпроцесу TSMC.

Згідно з джерелом, архітектура Blackwell істотно відрізняється від попередніх розробок Nvidia – внесено зміни в конфігурацію блоків SM, а також оптимізацію ядер RT і тензорних ядер. Архітектура Ampere свого часу збільшила кількість блоків ALU на один обчислювальний блок.

Відео дня

Також є інформація, що топовий GPU Blackwell отримає 512-розрядну шину пам'яті, що призведе до значного збільшення пропускної здатності при використанні пам'яті GDDR7. Наприклад, при 512-розрядній шині і пам'яті з частотою 36 ГГц пропускна здатність складе 2304 ГБ/с. Для порівняння, у RTX 4090 цей параметр дорівнює 1008 ГБ/с. Також лінійка RTX 50, як очікується, буде підтримувати PCIe 5.0, а частоти GPU перевищать 3 ГГц.

Такі характеристики імовірно забезпечать відеокартам Nvidia лінійки RTX 50 Blackwell двократний приріст продуктивності в порівнянні з актуальними моделями серії RTX 40. Чекати їх появи варто не раніше осені 2024 року.

Раніше УНІАН ділився рейтингом найпотужніших відеокарт і процесорів на сьогодні. Згідно з ним, найпотужнішою GPU є GeForce RTX 4090 від NVIDIA з 24 ГБ надшвидкої пам'яті GDDR6X. А ось на другому місці несподівано розташувалася Radeon RX 7900 XTX. У "процесорному" рейтингу весь топ-5 окупований CPU AMD.

Якщо ви хочете зібрати недорогий ігровий ПК, результати останнього опитування Steam показують, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів є RTX 3060. Їй вдалося повалити, здавалося б "вічного" лідера в особі GTX 1060.

Що стосується процесорів, то в 2023 році домінують шестиядерні моделі від Intel з частотою 2,7-2,99 ГГц. Говорячи про оперативну пам'ять, "золотою серединою" вважається 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система зазвичай до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Вас також можуть зацікавити новини: