Зокрема, подешевшала топова модель Radeon RX 6950 XT – тепер картку можна купити за $899.

Напередодні виходу відеокарт Radeon RX нового покоління – RX 7900 XT/XTX – компанія AMD почала знижувати ціни на відеокарти серії Radeon RX 6000. Зокрема, подешевшала топова модель Radeon RX 6950 XT.

Як пишуть місцеві ЗМІ, якщо на релізі РРЦ Radeon RX 6950 XT становила $1199 (~44 000 грн), то тепер відеокарту можна купити за $899 (~33 000 грн). Інші моделі лінійки RX 6000, ймовірно, теж будуть дешевшати.

В основі AMD Radeon RX 6950 XT лежить GPU Navi 21 в конфігурації з 5120 потоковими процесорами, 80 блоками трасування, 320 текстурними блоками і 128 блоками растеризації. В наявності 16 ГБ відеопам'яті GDDR6 з шиною 256 біт. Відеокарта позиціюється як конкурент 3090 Ti, особливо для ігор в дозволі 1440p.

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Додамо, що кількома місяцями раніше ціни на флагманські відеокарти NVIDIA досягли найнижчої позначки в своїй історії. Наприклад, RTX 3080 Ti вже продається за $739, що є рекордно низькою ціною для цієї моделі.

Radeon RX 7900 XT та 7900 XTX: дата виходу та ціна

Продажі нових прискорювачів стартують вже в наступному місяці. Radeon RX 7900 XT коштуватиме $899 (33 000 грн), XTX – $999 (37 000 грн).

Для порівняння, головні конкуренти в особі NVIDIA RTX 4090 оцінені в $1599, а RTX 4080 – від $1199. При цьому в Європі через падіння курсу євро ціна на 4090 стартує з 1949 євро.

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